Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Клип Шнурова об оспе обезьян набрал 3 млн просмотров на YouTube 12:10
Историка из Дагестана уволили после обвинений в сепаратизме 12:09
Россия отправила в Белоруссию усовершенствованные гаубицы 12:05
Врач назвал два полезных свойства ревеня 12:04
McDonald's регистрирует в Роспатенте новый бренд под названием «Наше место» 12:00
Депутат Рады Чернев допустил удары американскими ракетами по территории России 12:00
CNN: Доходы России выросли на фоне сокращения газового экспорта в ЕС на 28% 11:59
Росгвардеец погиб в Донбассе при боевых действиях с сыном британского... 11:56
Экс-тренер московского «Динамо» Сандро Шварц официально возглавил берлинскую... 11:52
Рита Дакота оплатила подруге пластику груди в честь ее развода 11:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ФАО заявили о невозможности замены поставок продовольствия из России и Украины

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Экспорт продовольствия из России и с Украины нельзя заменить ни одной страной в мире. Об этом РИА «Новости» заявил директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.

«В краткосрочной перспективе таких стран нет. Если говорить о доле, которую занимают Россия и Украина на мировом рынке зерна, то она превышает 30%. Россия экспортировала в прошлом году 35 млн тонн, Украина — порядка 12 млн», — отметил Кобяков.

По его словам, есть страны, которые полностью зависят от поставок продовольствия и кормового зерна из России и с Украины. Поэтому сейчас более 570 тыс. человек в мире находятся в зоне критического голода, так как к ним не поступает продукция с Украины и из России.

Он добавил, что даже Индия, которая начала торговать излишками зерна, быстро поняла ситуацию и ввела ограничение на поставки. Поэтому сейчас необходимо разблокировать и украинский экспорт, и российский.

26 мая в норвежской компании по производству удобрений Yara заявили, что необходимо срочно восполнить дефицит финансирования продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН) в размере $10 млрд, поскольку санкционные меры в отношении российских удобрений и снижение украинского экспорта могут привести мир к катастрофе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть