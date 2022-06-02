В ФАО заявили о невозможности замены поставок продовольствия из России и Украины

Экспорт продовольствия из России и с Украины нельзя заменить ни одной страной в мире. Об этом РИА «Новости» заявил директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.

«В краткосрочной перспективе таких стран нет. Если говорить о доле, которую занимают Россия и Украина на мировом рынке зерна, то она превышает 30%. Россия экспортировала в прошлом году 35 млн тонн, Украина — порядка 12 млн», — отметил Кобяков.

По его словам, есть страны, которые полностью зависят от поставок продовольствия и кормового зерна из России и с Украины. Поэтому сейчас более 570 тыс. человек в мире находятся в зоне критического голода, так как к ним не поступает продукция с Украины и из России.

Он добавил, что даже Индия, которая начала торговать излишками зерна, быстро поняла ситуацию и ввела ограничение на поставки. Поэтому сейчас необходимо разблокировать и украинский экспорт, и российский.

26 мая в норвежской компании по производству удобрений Yara заявили, что необходимо срочно восполнить дефицит финансирования продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН) в размере $10 млрд, поскольку санкционные меры в отношении российских удобрений и снижение украинского экспорта могут привести мир к катастрофе.