Эксперт Белхароев назвал дефицит российских удобрений причиной голода в мире

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев пояснил агентству «Прайм», что Украина не является основным поставщиком зерна на мировом рынке, а мировой голод скорее вызовет нехватка российских удобрений.

По его словам, Россия экспортирует более 30 млн тонн, что делает ее лидером среди поставщиков, далее следуют Соединенные Штаты и Канада, поставляющие примерно по 26 млн тонн, и Франция (более 19 млн тонн). Украина же экспортирует порядка 13 млн тонн зерна, поэтому из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится.

Белхароев пояснил, что недостаток удобрений на мировом рынке приведет к серьезным проблемам, так как во многих странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет, подчеркнул эксперт.

«Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции», — отметил Белхароев.

Ранее директор отделения Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization — ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков заявил, что ФАО прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13–15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода.