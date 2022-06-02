Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Опрос: две трети республиканцев в США верят в расистскую теорию заговора 10:42
Российские скрипачки пригрозили судом организаторам конкурса в Италии 10:41
В Госдуме предложили изменить подход к пересдаче ЕГЭ 10:39
Адвокат назвал шансы на получение Россией финансовой компенсации за отмененные... 10:36
Администрация Эрдогана: Турция не ждет компромиссов по вопросу расширения НАТО 10:34
Пиар-менеджер клиента Рогова раскрыл причину ухода Летучей из шоу стилиста 10:33
47-летний Евгений Стычкин в шестой раз стал отцом и сообщил пол ребенка 10:32
Ученые выяснили, что возраст печени у людей не превышает трех лет 10:42
Сын Бари Алибасова победил Никиту Джигурду на ринге 10:31
Хакеры подтвердили, что Киев планировал напасть на Донбасс и Крым 10:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эксперт Белхароев назвал дефицит российских удобрений причиной голода в мире

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев пояснил агентству «Прайм», что Украина не является основным поставщиком зерна на мировом рынке, а мировой голод скорее вызовет нехватка российских удобрений.

По его словам, Россия экспортирует более 30 млн тонн, что делает ее лидером среди поставщиков, далее следуют Соединенные Штаты и Канада, поставляющие примерно по 26 млн тонн, и Франция (более 19 млн тонн). Украина же экспортирует порядка 13 млн тонн зерна, поэтому из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится.

Белхароев пояснил, что недостаток удобрений на мировом рынке приведет к серьезным проблемам, так как во многих странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет, подчеркнул эксперт.

«Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции», — отметил Белхароев.

Ранее директор отделения Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization — ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков заявил, что ФАО прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13–15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть