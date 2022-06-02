В JP Morgan предупредили о надвигающемся экономическом «урагане»

Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон сообщил, что надвигается экономический «ураган», сообщает НСН.

«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — заявил он.

По словам финансиста, грядущая рецессия требует приготовлений банковского сектора. «Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас», — заявил Даймон.

Текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего американцы начнут испытывать экономические сложности, подчеркнул глава корпорации.