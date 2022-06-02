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FT сообщил об условии Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти

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Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится. Это может быть вызвано наложенными на Москву западными санкциями, пишет газета Financial Times.

Руководство Саудовской Аравии считает, что «настоящего дефицита на рынке пока нет», несмотря на высокие цены на ресурс.

По информации издания, несмотря на напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения».

Ранее заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что странам Европейского союза придется искать замену российскому газу в случае сокращения или полной остановки поставок, в качестве альтернативы рассматриваются газовые запасы Африки.

Также вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Евросоюзу вряд ли удастся заменить российские нефть и газ в ближайшие 5–10 лет. Вице-премьер добавил, что Евросоюз изучает возможность закупки углеводородов у США, Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта, стран Южной Америки и Южной Африки.

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