Глава JP Morgan Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане»

Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом «урагане». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — рассказал Даймон.

По его словам, грядущая рецессия требует приготовлений со стороны банков.

Даймон отметил, что следует приготовиться, как это делает JP Morgan.

«В текущий момент вроде как солнечно, все в порядке. Многие предполагают, что Федеральный резерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо на горизонте и движется на нас. Мы еще просто не предполагаем, будет он маленьким или окажется суперштормом «Сэнди»… или «Эндрю», или чем-то подобным», — добавил Даймон.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране оказались слишком оптимистичными.

В прошлом году она заявляла, что инфляция в Соединенных Штатах представляет лишь «небольшой риск». В марте текущего года инфляция в стране достигла значения в 8,5%, что является рекордом с 1981 года.