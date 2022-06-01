ЦБ: более половины заемщиков тратили на погашение микрозаймов 80% дохода в первом квартале

Доля клиентов, отдающих на погашение микрозаймов 80% дохода, выросла с 47% до 52% в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в обзоре ЦБ, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

«В первом квартале 2022 года появилась тенденция к росту закредитованности заемщиков микрофинансовых организаций. При этом с 21% до 19% снизилась доля клиентов, отдающих на погашение микрозаймов 30% дохода», — следует из обзора.

По данным ЦБ, доля просроченных на 90 дней микрозаймов с начала года выросла на 1,7 процентных пункта до 31,3%.

Как следует из обзора, объем выданных микрокредитов в первом квартале упал на 8% до 175 млрд руб.

По данным Национального бюро кредитных историй, количество микрозаймов, выданных в апреле 2022 года российскими МФО, сократилось на 19,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,91 млн.