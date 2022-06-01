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«Аэрофлот» запустил новый рейс из Москвы на киргизский курорт Иссык-Куль

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Depositphotos

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила новый рейс из Москвы на расположенный в Киргизии курорт Иссык-Куль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что полеты будут совершать на самолетах Airbus A320 по четвергам и субботам.

По словам пресс-службы авиаперевозчика, первый рейс отправится 16 июня в 9:40 (мск). В обратную сторону из международного аэропорта Иссык-Куль самолет компании «Аэрофлот» полетит в тот же день в 18:25 по местному времени. Время в пути составит 4,5 часа.

На курорте Иссык-Куль находится бессточное высокогорное озеро, которое считается одним из самых чистых и глубоких на планете. Туристы могут посетить термальные источники и лечебные грязи.

Ранее 1 июня в Ассоциации туроператоров (АТОР) сказали, что с конца февраля 2022 года выдавать шенгенские визы россиянам перестали Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания и Нидерланды. При этом Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения все еще предоставляют россиянам шенгенские визы.

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