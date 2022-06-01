В Совфеде сочли вбросом информацию о приостановке участия России в ОПЕК+

Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил, что информация о приостановке участия России в ОПЕК+ является вбросом, пишет РИА «Новости».

По словам сенатора, среди стран, входящих в сделку, достаточно государств, которые не поддерживают антироссийские санкции и едва ли отдадут голос за значимые изменения по добыче нефти.

«Среди 10 стран, входящих на сегодняшний день в ОПЕК+, достаточно государств, которые не поддерживают санкционную политику против России и вряд ли проголосуют за какие-то существенные изменения по добыче нефти», — сказал Васильев.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала, что некоторые государства Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) прорабатывают вопрос возможной остановки участия России в сделке ОПЕК+ по добыче нефти.

По данным источников, подобную меру рассматривают из-за антироссийских ограничительных мер стран Запада и частичного запрета на российскую нефть со стороны Евросоюза. В Организации считают, что ограничения в адрес России не позволяют последней добывать больше топлива.