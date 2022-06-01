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The Bell: Центробанк рекомендовал сотрудникам не посещать «недружественные страны»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Руководство Банка России обратилось к сотрудникам с рекомендацией не посещать так называемые «недружественные страны», передает The Bell со ссылкой на внутреннее письмо работникам Центробанка.

В тексте за подписью зампредов ЦБ Германа Зубарева и Руслана Вестеровского отмечается, что такая рекомендация дается «до особого распоряжения» в связи с «текущей геополитической ситуацией» и наличием «потенциальных рисков» при возвращении в РФ. Сотрудники ЦБ с доступом к гостайне, согласно обращению, должны полностью отказаться от поездок в такие места.

Издание добавляет, что сотрудники подразделений Центробанка получили этот документ на ознакомление под подпись.

Согласно решению правительства РФ, в список «недружественных» попали такие государства, как США, Канада, Япония, Великобритания, все страны Евросоюза и так далее.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сказала, что регулятор обсуждает вопрос о допуске нерезидентов к торгам на «Московской бирже» в особом режиме, при котором предполагаются разные условия для так называемых «недружественных» и «дружественных» юрисдикций.

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