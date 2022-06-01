Гектар в Арктике вязли в безвозмездное пользование 3 тысячи россиян

Землю по программе «Дальневосточный гектар» в российской Арктической зоне получили 3 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) со ссылкой на заявление первого заместителя главы по социальному развитию организации на своем сайте.

«Арктическая зона Российской Федерации развивается, создаются сотни новых предприятий, обновляется инфраструктура, и мы видим, что это развитие мотивирует людей строить планы на своей земле. Это подтверждают промежуточные результаты программы «Гектар» — землю взяли уже 3 тысячи человек», — сказала Нургалиева.

По ее словам, чаще всего землю берут в Мурманской области (более 3 тысяч участков), Карелии (чуть больше 2 тысяч участков) и Архангельской области (1 тысяча участков).

Федеральная программа «Арктический гектар» начала действовать в стране с 1 августа прошлого года. С 1 февраля этого года все россияне могут взять в пользование землю в Арктике и не платить за это.

В конце марта сообщалось, что в Приморском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников города Большой Камень по 12 фактам затягивания рассмотрения заявлений и непредоставления в собственность «дальневосточного гектара».