В ФРГ заявили об отсутствии ущерба от прекращения «Газпромом» поставок газа для Shell

Прекращение «Газпрома» поставок газа для Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не повлияло на ситуацию с газоснабжением в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное сетевое агентство.

В германском ведомстве указали, что остановка поставок охватывает лишь небольшие объемы. В настоящее время по газопроводу «Северный поток — 1» транспортируется на 4% меньше газа, чем днем ранее, эти объемы газа закупают в другом месте, отметили в агентстве.

Ранее «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа датской компании Ørsted и Shell Energy Europe. В компании заявили, что «Газпром» не получил оплату за поставленный в апреле газ в рублях.

Ранее «Газпром» также подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за отказа оплачивать в рублях.