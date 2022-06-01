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В ФРГ заявили об отсутствии ущерба от прекращения «Газпромом» поставок газа для Shell

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Global Look Press

Прекращение «Газпрома» поставок газа для Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не повлияло на ситуацию с газоснабжением в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное сетевое агентство.

В германском ведомстве указали, что остановка поставок охватывает лишь небольшие объемы. В настоящее время по газопроводу «Северный поток — 1» транспортируется на 4% меньше газа, чем днем ранее, эти объемы газа закупают в другом месте, отметили в агентстве.

Ранее «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа датской компании Ørsted и Shell Energy Europe. В компании заявили, что «Газпром» не получил оплату за поставленный в апреле газ в рублях.

Ранее «Газпром» также подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за отказа оплачивать в рублях.

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