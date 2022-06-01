Глава Минфина Украины заявил о неэффективности санкций против России

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью изданию mind.ua, что санкции против России не будут в полной мере эффективны в ближайшие полгода или позже. Его слова приводит РИА «Новости».

«Объективная реальность такова, что антироссийские санкции оказывают слишком мягкое влияние на российскую экономику и бюджет – даже с оглядкой на то, что курс рубля быстро восстановился. Поэтому я не верю в то, что антироссийские санкции подействуют через полгода или еще позже», — сказал он.

Марченко также назвал «несправедливыми» ежедневные потери украинского бюджета в €300 млн, когда одновременно с этим Россия в день «зарабатывает €1 миллиард». Глава украинского минфина призвал добиваться более жестких санкций от западных стран, включая эмбарго на нефть, газ и любых товаров из России.

Ранее Марченко утверждал, что государственный бюджет Украины на две трети состоит из западных денег — заимствований и грантовых средств.