«Газпром» прекратил поставлять газ компаниям Ørsted и Shell Energy Europe

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа датской компании Ørsted и Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях. Об этом говорится на сайте холдинга.

В сообщении сказано, что «Газпром» на конец 31 мая от компаний не получил оплату за поставленный газ в апреле в рублях.

В холдинге отмечают, что датской компании в 2021 году было поставлено 1,97 млрд куб. м газа, что составило около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании.

Контракт между «Газпром экспортом» и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.

В заявлении компании отмечено, что «контрагенты были своевременно проинформированы», что с 1 апреля оплата за газ проходит в рублях по новым реквизитам.

Накануне «Газпром экспорт» уже сообщал, что с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской Ørsted из-за неоплаты. В холдинге добавили, что обе компании заявили об отказе оплачивать газ в рублях по предложенной российской стороной схеме.

Ранее «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за отказа оплачивать в рублях.