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Экспорт газа по «Северному потоку» вырос на фоне безветренной погоды в Европе

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Matthias Rietschel/AP

Поставки газа по «Северному потоку» 1 июня выросли почти на 10% после просадки днем ранее из-за безветренной погоды в Европе. Об этом свидетельствуют данные Nord Stream AG.

Поставки газа в Европу по «Северному потоку» за первый час газовых суток 1 июня выросли до 6,9 млн кубометров, то есть рост составил 8% по сравнению с аналогичным периодом днем ранее. Это происходит на фоне уменьшения выработки электроэнергии из ветра в Европе.

31 мая экспорт газа из России по «Северному потоку» упал почти на 10%, до 6,4 млн кубометров в час.

Ранее в среду заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что странам Европейского союза придется искать замену российскому газу в случае сокращения или полной остановки поставок, в качестве альтернативы рассматриваются газовые запасы Африки. На африканском континенте основные запасы газа сосредоточены в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%).

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