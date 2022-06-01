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Лавров анонсировал наращивание использования рубля и юаня в расчетах между РФ и Китаем

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и КНР рассчитывают значительно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между двумя странами. Об этом дипломат сказал в видеообращении к участникам конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», передает ТАСС.

«В условиях, когда США и ЕС превратили свои валюты в инструмент шантажа, намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, на долю этих валют уже приходится четверть товарооборота.

Ранее Лавров заявил, что гибридная война, развязанная Западом против России, открывает новые возможности для расширения российско-китайского сотрудничества.

В марте стало известно, что товарооборот России и Китая за два месяца вырос на 38%. По данным китайской таможни, товарооборот двух стран за январь-февраль 2022 года достиг $26,43 млрд.

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Китай — Россия
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