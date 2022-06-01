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Турецкая госкомпания Botas решила поднять цены на природный газ почти на треть с 1 июля

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Strait Talk/YouTube

Государственная нефтегазовая компания Турции Botas решила поднять цены на природный газ на 30% с 1 июля 2022 года. Об этом сообщает портал haberler.com.

«В природном газе определен тариф для бытовых, промышленных абонентов и выработки электроэнергии, который будет действовать в июне. Цена за единицу природного газа, используемого в жилых домах, увеличилась на 30%», — отметили в компании.

Там также добавили, что природный газ, который используют для производства электроэнергии, также подорожает на 16%. Тот же природный газ, используемый вне производства электроэнергии, вырастет в цене на 10%.

В компании указали, что цены на природный газ для промышленников вырастут сразу на 40%.

В конце мая газета Star сообщила, что турецкая государственная компания Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi (TPAO) будет вести разведку нефти в течение пяти лет около границы с Сирией.

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