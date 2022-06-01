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Китай захотел поучаствовать в строительстве трассы «Меридиан»

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Китайские компании заинтересовались в участии в проекте строительства трассы «Меридиан». Об этом заявил первый зампред правления по инвестиционной политике госкомпании «Автодор» Игорь Коваль, передает РИА «Новости».

«Есть такая заинтересованность. В том числе обсуждаются, как мне известно, различные механизмы межправкредита в этом отношении», — отметил Коваль.

По его словам, сейчас проводятся все необходимые расчеты и обоснования проекта «Меридиан». В том числе привлекаются партнеры из Китая, которые помогут составить модель трафика грузов идущих с китайской границы.

Он добавил, что раньше задачей «Меридиана» был коридор «Европа - Западный Китай». Однако в условиях многочисленных ограничений в этом нет смысла. Теперь рассматриваются новые варианты прохождения трассы.

Ранее в с среду председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автомобильной трассы М12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. В 2018 году на нее рассчитывалось потратить 629 млрд руб.

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