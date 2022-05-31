В Болгарии заявили о попадании в «ловушку» России из-за газа

Болгарский специалист по газовой разработке инженер Христо Казанджиев заявил, что в ответ на прекращение поставок газа из России стране следовало бы использовать трубопровод как оружие, но София оказалась в ловушке у Москвы. Об этом он сообщил в интервью изданию «Марица».

Как рассказал специалист, Болгария не может перекрыть проходящий по ее территории газопровод «Балканский поток».

По его словам, это произошло из-за того, что «Булгартрансгаз» получил плату за транзит газа на два года вперед. Он считает, что Болгария может вернуть эти деньги и прекратить транзит, но в правительстве страны нет единства по этому вопросу.

«Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов», — добавил он.

С 27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за неоплаты в рублях.

24 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявлял, что в ближайшее время власти страны проведут переговоры с Еврокомиссией (ЕК) о требовании России оплачивать газ в рублях.