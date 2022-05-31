WSJ: страны ОПЕК изучают вопрос о приостановке участия России в сделке по добыче нефти

Некоторые государства Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) прорабатывают вопрос возможной остановки участия России в сделке ОПЕК+ по добычи нефти, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, подобная мера рассматривается из-за санкций западных стран против России и частичного запрета на российскую нефть со стороны Евросоюза. В Организации считают, что ограничения в адрес России не позволяют последней добывать больше топлива.

ОПЕК+ — это сообщество стран, которые не входят в Организацию государств-экспортеров нефти, но сотрудничающих с ОПЕК и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта сырья.

Ранее организация подтвердила, что члены ОПЕК+ в июне продолжат наращивать добычу нефти на плановые 432 тыс. баррелей в сутки.