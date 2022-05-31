Швеция с 1 июля запретит добычу угля, нефти и газа в стране

Парламент Швеции (Риксдаг) поддержал предложение правительства страны о запрете добычи некоторых полезных ископаемых с 1 июля, информация опубликована на сайте законодательного органа.

«Парламент дал согласие на новые правила, касающихся добычи веществ, оказывающих негативное воздействие на людей и окружающую среду», — отмечено в публикации.

Под ограничения попадут добыча угля, нефти и природного газа. Также ужесточатся правила добычи квасцовой глины — будут выработаны определенные требования.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую национальную стратегию энергетической безопасности королевства.

Он подчеркнул, что его правительство не может больше мириться с ростом цен на энергоносители, которые «взлетели до небес» после начала украинского кризиса.