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В Италии предупредили об «очень долгих» санкциях против России

Премьер-министр Италии Драги заявил, что санкции против России продлятся «очень долго»

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Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, при этом торговые каналы изменятся на многие годы, или даже навсегда. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, передает РИА «Новости».

«Не будем обманываться, эти санкции продлятся очень-очень-очень долго. Из-за состояния вещей торговые линии будут изменены, и возможно, на многие годы; если не навсегда», — сказал он.

Во время своего выступления премьер также высказался о необходимости налаживать связи между странами-членами ЕС в сфере бюджетной политики и в направлениях, которые необходимы для замены российских нефти и газа.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России, включающий эмбарго на танкерные поставки российской нефти, может быть окончательно утвержден 1–2 июня.

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