Макрон ответил на вопрос о введении эмбарго ЕС на российский газ

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности введения в будущем европейского эмбарго на газ из России, отметив, что все будет зависеть от развития ситуации на Украине. Об этом он сообщил по итогам саммита в Брюсселе, передает РИА «Новости».

«Ничего нельзя исключать...Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа, так что мы можем подготовиться так, что проблем у нас не будет, однако другие европейские государства очень зависимы от российского газа. Но ничего нельзя исключать, поскольку никто не знает, как дальше будут развиваться события на Украине», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз к концу 2022 года сократит экспорт нефти из России на 92%. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

До этого Чехия на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе смогла отсрочить для себя эмбарго на поставки нефти из России. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиалу.

По его словам, в первый день саммита в Брюсселе уже удалось договориться о частичном запрете на нефть из России. Однако исключение сделали лишь для нефти по трубопроводам. Он добавил, что основные проблемы, которые возникали во время заседания 30 мая, удалось устранить.