Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Родители вступились за директора лицея, которой грозит увольнение... 18:57
Почетный президент РФС Колосков назвал преимущества Шотландии перед матчем... 18:50
Uniper заявил, что впервые осуществил платеж за газ по новой схеме, предложенной... 18:47
В Банке России обсуждают разделение нерезидентов по «дружественности»... 18:44
Драка австралийца и кенгуру попала на видео 18:43
Защитник Ротенберг обратился к болельщикам после своего ухода... 18:37
Биологи выяснили, что древние римляне почти истребили тюленей-монахов 18:34
Премьер Польши рассказал о планах Евросоюза запретить третьим странам покупать нефть... 18:30
Премьер Италии заявил, что часть Евросоюза сейчас не поддерживает вступление Украины... 18:28
В Нидерландах заявили, что ограничение поставок газа из России осложнит... 18:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Макрон ответил на вопрос о введении эмбарго ЕС на российский газ

Макрон не исключил введения европейского эмбарго на газ из России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности введения в будущем европейского эмбарго на газ из России, отметив, что все будет зависеть от развития ситуации на Украине. Об этом он сообщил по итогам саммита в Брюсселе, передает РИА «Новости».

«Ничего нельзя исключать...Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа, так что мы можем подготовиться так, что проблем у нас не будет, однако другие европейские государства очень зависимы от российского газа. Но ничего нельзя исключать, поскольку никто не знает, как дальше будут развиваться события на Украине», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз к концу 2022 года сократит экспорт нефти из России на 92%. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

До этого Чехия на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе смогла отсрочить для себя эмбарго на поставки нефти из России. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиалу.

По его словам, в первый день саммита в Брюсселе уже удалось договориться о частичном запрете на нефть из России. Однако исключение сделали лишь для нефти по трубопроводам. Он добавил, что основные проблемы, которые возникали во время заседания 30 мая, удалось устранить.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть