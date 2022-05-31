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В Саратове могут начать выпускать холодильники с символом Z

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Depositphotos

В Саратове могут появиться холодильники с символикой военной спецоперации на Украине – латинской буквой Z. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор завода «СЭПО-ЗЭМ», который выпускает холодильники марки «Саратов», Артур Темиров.

«Что касается социальной ответственности, мы целиком поддерживаем спецоперацию. Это отражается на наших внутренних коммуникациях в производстве. Специальных форм, пресс-форм мы не планируем. Легким же брендированием можно обойтись без проблем. Мы сейчас думаем над этим», — рассказал Темиров.

На вопрос, будет ли на холодильнике в рамках такого брендирования буква Z, Темиров ответил: «Все возможно».

В последние месяцы ряд российских производителей начал выпускать продукцию с символами спецоперации на Украине. Например, белгородская кондитерская фабрика «Белогорье» начала выпуск шоколада с изображением мальчика Алеши, который встречал российских военных по пути на Украину.

СЭПО — расположенное в Саратове российское предприятие по производству электронных и сложных электротехнических изделий. Также известно как «Завод холодильников «Саратов». Выпускает холодильники с 1951 года. Во времена СССР холодильники экспортировались в 37 стран мира, включая западноевропейские — Италию, Францию, Германию, Бельгию. Сейчас продукция поставляется в государства СНГ, Балтии, а также Афганистан и Пакистан. На российском рынке холодильников доля марки «Саратов» составляет около 15%.

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