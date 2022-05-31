Чехия добилась отсрочки эмбарго на российскую нефть на 18 месяцев

Чехия на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе смогла отсрочить для себя эмбарго на поставки нефти из России. Об этом заявил премьер-министра страны Петр Фиалу, передает издание České noviny.

«В связи с большой зависимостью Чехии от поставок нефти из РФ, для нас запрет вступит в силу на 18 месяцев позднее», — отметил Фиалу.

По его словам, в первый день саммита в Брюсселе уже удалось договориться о частичном запрете на нефть из России. Однако исключение сделали лишь для нефти по трубопроводам.

Он добавил, что основные проблемы, которые возникали во время заседания 30 мая, удалось устранить.

Ранее во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС после введения частичного эмбарго на российскую нефть не сможет помешать России продавать нефть третьим странам. Он подчеркнул, что ЕС являемся «главными клиентами России» в этой сфере, теперь же ей «придется искать других». Он предположил, что после решения ЕС России «придется снижать цены».