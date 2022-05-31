Польский министр Москва развеяла миф о дешевой нефти из РФ и ударе по ЕС из-за эмбарго

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва назвала мифом утверждение, что «российское сырье всегда дешевое», передает ТАСС.

При этом на вопрос журналиста канала Polsat о том, насколько сильно отразится на кошельках европейцев эмбарго на российское сырье, Москва ответила, что это не окажет негативного воздействия на рынки европейских стран.

«Мы точно не будем в худшей ситуации, чем другие страны. Это цель, которую мы хотели достичь», — отметила она.

Министр указала на важность солидарности стран ЕС в этом вопросе.

31 мая ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, которые, в частности, предполагают запрета на импорт нефти из России. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, к концу года под запрет попадет 90% ввозимой в Европу российской нефти.

Среди европейских стран Польша стала лидером по росту цен на топливо. По данным польских СМИ, цены на бензин в стране достигли рекордного уровня. Это результат не только роста цен на нефть и газ, но также и ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару и евро. 30 мая оптовая цена бензина в Польше с учетом НДС достигла 7,69 злотого за литр ($1,8).