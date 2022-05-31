В Бельгии назвали страны, которые смогут покупать нефть России вопреки санкциям

После введения Европейским союзом шестого пакета санкций в отношении России покупать российскую нефть по-прежнему смогут Венгрия и Чехия. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает РИА «Новости».

«Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики», — сказал премьер на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.

Так, Чехия сможет временно продолжить приобретать нефть у России. Венгрия же получит отсрочку для повышения своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть.

Кроме того, страны, которые не сами отказались от поставок, смогут закупать нефть РФ из других источников, помимо трубопровода, уточнил де Кроо.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит эмбарго на импорт более двух третей нефти из России, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрет на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.