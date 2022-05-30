Премьер Словакии обсуждал поддержку эмбарго нефти из РФ с венгерским коллегой Орбаном

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер перед началом саммита ЕС провел встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном и пытался убедить политика согласиться с предложением членов Евросоюза об эмбарго на нефть из РФ, передает телеканал ТА3.

Беседа прошла по просьбе венгерской стороны.

«Моя цель была в том, чтобы «взять его на борт» (здесь, «убедить» — прим. Газеты.Ru), потому что единство важно, и нам нужно принять шестой пакет санкций (против РФ). <...> Я верю, что наши обсуждения увенчаются успехом», — рассказал Хегер журналистам.

Ранее Виктор Орбан заявил, что согласится на шестой пакет санкций против России, если будут найдены решения по энергетической безопасности Венгрии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что новые санкции против России могут быть согласованы уже 30 мая.