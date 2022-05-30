Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Уволенный глава СБУ Харьковской области потребовал извинений от Зеленского 15:32
В Санкт-Петербурге пройдут спектакли театра «Эрмитаж» по Хармсу и... 15:31
Снуп Догг отменил концерты в Европе 15:30
В Хабаровске введут штраф за продажу энергетиков детям 15:29
В МАИ придумали, как летать к дальним планетам быстрее, чем на химических... 15:29
Жительница Тулы избивала и морила голодом приемных детей 15:29
Энергетик Фролов назвал перестраховкой нежелание ЕС включать в санкции нефтепровод... 15:26
Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине под давлением США 15:24
Правительство Белоруссии предложило временно изменить макрополитику 15:24
Bloomberg: Дания отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях 15:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: России осталось 30 дней до возможного дефолта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

В России наступил 30-дневный льготный период, в течение которого необходимо выплатить $100 млн владельцам российских еврооблигаций. Об этом сообщает Bloomberg.

«По состоянию на 27 мая купонные выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн не поступили на счета инвесторов, что привело к 30-дневному льготному периоду», — отметили в публикации.

В агентстве уточнили, что речь идет о выплатах по евробондам на сумму в объеме $71,25 млн и €26,5 млн ($28,5 млн).

Однако позже в этот же день представители Национального расчетного депозитария (НРД) РФ заявили, что все средства списались, что означает выполнение обязательств.

29 мая доцент права бизнес-колледжа Терри Университета Джорджии Тим Сэмплс заявил, что последствия возможного дефолта России по внешнему долгу из-за санкций могут быть «в значительной степени символическими». По его словам, после истечения срока лицензии Минфина США, «скорее всего, произойдет технический дефолт из-за заморозки потока платежей держателям облигаций».

Позже РИА «Новости», ссылаясь на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия» сообщили, что большинство россиян (82%) заявили о том, что не ожидают наступления дефолта в стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть