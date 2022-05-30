Bloomberg: России осталось 30 дней до возможного дефолта

В России наступил 30-дневный льготный период, в течение которого необходимо выплатить $100 млн владельцам российских еврооблигаций. Об этом сообщает Bloomberg.

«По состоянию на 27 мая купонные выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн не поступили на счета инвесторов, что привело к 30-дневному льготному периоду», — отметили в публикации.

В агентстве уточнили, что речь идет о выплатах по евробондам на сумму в объеме $71,25 млн и €26,5 млн ($28,5 млн).

Однако позже в этот же день представители Национального расчетного депозитария (НРД) РФ заявили, что все средства списались, что означает выполнение обязательств.

29 мая доцент права бизнес-колледжа Терри Университета Джорджии Тим Сэмплс заявил, что последствия возможного дефолта России по внешнему долгу из-за санкций могут быть «в значительной степени символическими». По его словам, после истечения срока лицензии Минфина США, «скорее всего, произойдет технический дефолт из-за заморозки потока платежей держателям облигаций».

Позже РИА «Новости», ссылаясь на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия» сообщили, что большинство россиян (82%) заявили о том, что не ожидают наступления дефолта в стране.