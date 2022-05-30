«Белавиа» отменяет рейсы в Тель-Авив из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Тель-Авив из-за отказа в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что израильская сторона сообщила о своем решении вопреки тому, что 15 мая «Белавиа» получила официальное разрешение на полеты, программа рейсов была подтверждена по расписанию с технической посадкой в Баку.

В связи с заявление Тель-Авива было принято решение отменить все запланированные рейсы вплоть до 27 октября 2022 года.

Авиакомпания «Белавиа» выполняла регулярные полеты из Минска в Тель-Авив, начиная с 1996 года. Прямые рейсы были прекращены в конце февраля в связи с закрытием части воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданской авиации на фоне проведения специальной военной операции на Украине. В дальнейшем Запад ввел санкции и в отношении Белоруссии за поддержку спецоперации.

Ранее сообщалось, что Китай закрыл небо российским Boeing и Airbus.