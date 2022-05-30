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Эксперт Громов заявил, что предложенное Федуном снижение нефтедобычи не вызовет рост цен на АЗС

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Charlie Riedel/AP

Снижение нефтедобычи в России, которое предложил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, не приведет к подорожанию бензина на заправках в стране. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

«Роста цен не будет, мы в полной мере удовлетворяем потребности внутреннего рынка во всех видах нефтепродуктов. Работа российских нефтезаводов построена таким образом, что запасы топлива для внутреннего рынка будут даже при резком сокращении экспорта и нефтедобычи», — объяснил Громов.

По его словам, сейчас в условиях санкций важно оптимизировать работу НПЗ, которые выпускали продукцию на экспорт.

Громов добавил, что Россия уже сейчас вынуждена сокращать объемы внутренней нефтепереработки из-за того, что отечественные дизельное топливо и мазут не находят покупателей на зарубежных рынках. В этих условиях России необходимо сократить действующий избыточный уровень сырьевой переработки.

«Предложение Федуна имеет право на существование, но оно, на мой взгляд, радикально. Более оптимальным вариантом стало бы сокращение ежесуточной нефтедобычи в России до 8,5-9 млн баррелей», — считает Громов.

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун 30 мая предложил снизить добычу нефти в России на 20-30% — с 10 млн до 7–8 млн баррелей в сутки. По его мнению, на фоне возможного эмбарго со стороны Запада России не стоит производить и экспортировать больше топлива, чем «необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния».

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