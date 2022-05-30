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Аналитик Тимофеев заявил о всемирном страхе перед «зерновым эмбарго»

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Eduard Korniyenko/Reuters

«Зерновое эмбарго» пугает весь мир куда сильнее, чем ограничения на поставки нефти. Об этом «Прайм» заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Дефицит зерна в мире нарастает, и основным страхом предстоящего сезона «осень-зима» могут стать голод и холод», — отметил Тимофеев.

По его словам, часть стран настолько перепугалась, что стали спекулировать на этом. Например, некоторые стали закрывать свои полностью заполненные хранилища, другие же начали продавать зерно по огромным ценам.

Он добавил, что продовольственный рынок России пострадает. Речь идет о том, что страна зависит от импорта разных товаров. Например, есть необходимость в упаковке, переработанных пищевых продуктах, ароматизаторах, ингредиентах и других.

28 мая ТАСС со ссылкой на прогноз компании «Совэкон», которая занимается изучением аграрных вопросов сообщил, что запасов пшеницы в мире по состоянию на конец 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель.

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