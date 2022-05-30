В Европарламенте предложили лишить Венгрию права влиять на решение по эмбарго

Европейский парламент продолжает искать способы ввести эмбарго против российской нефти — глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер предложил исключить Будапешт из решения вопроса по эмбарго, сообщает агентство dpa.

«Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений», — заявил Вебер.

Он пригрозил, что Европарламент будет искать другие способы ввести эмбарго на российскую нефть, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на этот проект.

«Если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать», — заявил Вебер, который подчеркнул, что Орбану надо дать понять, что он не может держать другие страны ЕС в заложниках.

Ранее дипломаты ЕС не смогли согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России.

Комиссия фон дер Ляйен предложила отказаться от импорта российской нефти к концу года в большинстве стран — членов ЕС, в то время как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени.