Moneyman: малый бизнес в России чаще стал запрашивать ссуды на развитие

Малый бизнес в России чаще стал запрашивать ссуды на развитие, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

«В январе — апреле 2022 года доля заявок на получение займов в микрофинансовых организациях со стороны индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых совокупно составила 27,7%, в январе — апреле 2021 года — 23,7% (+4 п. п.). В январе — апреле 2022 года среди ИП больше половины (53%) запрашивали деньги на развитие против 47% на поддержание деятельности. В январе — апреле 2021 года — 42% на 58%», — указано в исследовании.

Снижение доли заявок от самозанятых объясняется второстепенностью их услуг с точки зрения потребителя — обычно самозанятые предоставляют услуги в сфере дизайна, бьюти-индустрии (маникюр, педикюр, грумминг), репетиторства и создания предметов ремесла.

Ранее стало известно, что Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам и ипотеке.