Зюганов призвал ввести госрегулирование цен

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале предложил ввести государственное регулирование цен, особенно на товары первой необходимости.

Политик указывание на то, что стоимость буханки с начала года выросла на 20%, а в ближайшем будущем может вырасти еще на 25%.

«В который раз вынужден говорить о необходимости введения государственного регулирования цен. Особенно на товары первой необходимости. На «невидимую руку» рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись», — написал Зюганов, добавляя, что государству стоит «заняться регулированием и нести за это ответственность».

Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин ранее рассказал «Газете.Ru», что госрегулирование цен на важные категории продуктов питания, включая мясную и молочную продукцию, приведет к снижению предложения и уровня конкуренции среди производителей. Невозможно регулировать цены по всей цепочке продукции, добавил он. Чтобы мясо поступило на полки магазинов, производителям сначала нужно приобрести ветеринарные препараты для животных, зерновые корма, сою, заботиться о технической оснащенности предприятий.