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Вице-премьер Словакии Сулик заявил об обеспечении страной газом до конца 2023 года

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Alik Keplicz/AP

Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года благодаря норвежским партнерам. Об этом сообщил вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик, передает телеканал ТА3.

«Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года. Компания SPP заключила с норвежскими партнерами договор, который покрывает 32% нашей потребности», — отметил Сулик.

По его словам, помимо этих поставок газа, также в планах есть поставки сжиженного природного газа (СПГ), который должен прибыть на судах. Он будет получен в трех или четырех местах.

Он добавил, что уже к 10 июня у компании SPP будет столько газа, что его должно хватить на потребление до конца марта 2023 года.

23 мая TASR, ссылаясь на исполнительного директора Словацкой нефтегазовой ассоциации Рихарда Квасньовского сообщило, что у Словакии остались запасы нефти на 105 дней, природный газ же остался всего на месяц.

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