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Экономист Каленков заявил о дефиците бюджетов стран ЕС при отказе от энергоресурсов из РФ

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Бюджеты стран Евросоюза (ЕС) могут стать более дефицитными из-за массового отказа от российских энергоресурсов и «зеленой истерии». Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков.

«Мы наблюдаем новый виток зеленой «истерии». Денег это будет стоить колоссальных. Фактически это приведет к тому, что бюджеты западных стран, которые и без того дефицитные, станут еще более дефицитными», — отметил Каленков.

По его словам, что в какой-то момент европейские страны смогут закрыть провалы в поставках энергоресурсов. Однако это системная проблема и, в целом, она так не решится. Кроме того, популярная раньше тема зеленой энергетики при текущих обстоятельствах приобрела еще большую актуальность.

Он добавил, что для успешного энергоперехода странам Европы потребуется не менее 20-30 лет.

22 мая экс-руководитель российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что Евросоюзу не удастся найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе в случае введения эмбарго на нефтяные поставки.

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