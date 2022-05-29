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Экономист Колобанов заявил, что Европа не проживет без газа из России до зимы 2023 года

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Matthias Rietschel/AP

Европа не сможет прожить без российского газа в 2022 году и зимой 2023 года из-за невозможности быстрой замены поставок на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет: так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится», — отметил Колобанов.

По его словам, лишь только необходимое оформление всех документов, доставка и установка оборудования, подключение к системам плавучих регазификационных терминалов может занять как минимум шесть месяцев.

Он добавил, что Европа снизит потребление газа из России на 30 млрд кубометров. При этом перебалансировка уже началась несколько месяцев назад. Однако завершиться она сможет не раньше 2024-го или 2025 года.

28 мая директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что Европа не сможет в кратчайшие сроки отказаться от российского газа без крупных экономических потерь. По мнению эксперта, ситуация может дойти до того, что основные крупные газопотребляющие предприятия Европы закроются.

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