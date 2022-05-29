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Трамп заявил, что рубль укрепился до «исторического максимума»

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Pablo Martinez Monsivais/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский рубль окреп сильнее, чем когда-либо. Его цитирует РИА «Новости».

Трамп отметил, что стоимость энергоносителей и переход РФ расчеты за них в рублях дают возможность России зарабатывать «целое состояние».

«Он — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо.... Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до $30-40 за баррель», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Байден принес США худшие времена в истории. По его словам, слабость президента привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на конфликт с Киевом.

Также обозреватели Bloomberg Джон Фоллейн и Альберто Нарделли заявили, что страны Евросоюза вслед за Венгрией готовы уступать требованиям России об оплате газа в рублях.

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