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В Турции заявили, что диверсифицируют рынки в сфере туризма из-за спецоперации России

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Турция планировала принять несколько миллионов туристов из РФ и Украины, но из-за специальной военной операции РФ такой цифры добиться не удастся. Однако страна сумела найти альтернативу путешественникам из эти стран и продемонстрировать рекордные показатели, передает агентство Anadolu.

Как заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, у его страны имеются альтернативные рынки в сфере туризма. Так, увеличился спрос в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Британии.

По словам Чорабытара, с января по апрель 2022 года Турция приняла 8,89 млн туристов, в том числе 7,48 млн иностранных граждан. Он отметил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатели выросли на 172,51%. В начале этого года представители туротрасли намеревались превзойти показатели докоронавирусного 2019 года, но изменили свои ожидания в связи с конфликтом на Украине.

Также глава федерации напомнил, что двумя важными рынками для туризма в Турции являются Россия и Украина, но, невзирая на спад на двух этих направлениях, с начала текущего года был зафиксирован рост числа зарубежных гостей в Турции.

В январе-апреле нынешнего года лидером по турпотоку в Турцию стала Германия. Второе место заняла Болгария, а третье — Иран. Далее идут РФ и Великобритания, указало агентство.

Ранее стало известно, что Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах.

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