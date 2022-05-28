В «Совэкон» подсчитали, что мировых запасов пшеницы хватит на 18 недель

Запасов пшеницы в мире по состоянию на конец 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз компании «Совэкон», которая занимается изучением аграрных вопросов.

«Прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022-2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007-2008 году», — указывают аналитики.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснил ситуацию тем, что у многих российских компаний, поставляющих зерно, нет достаточного капитала и транспорта. Из-за этого предприятия отрезаны от мирового рынка зерна.

Тем не менее, по расчетам Зернина до 1 июля мировой рынок получит 2-3 млн тонн российского зерна.

Накануне глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сказал, что в России в этом году ожидают рекордный урожай зерновых, который превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному.

По его словам, Россия в 2021 году собрала 120 млн тонн зерна, в том числе почти 76 млн тонн пшеницы. Рекорд принадлежит 2017 году, когда урожай составил 135 млн тонн, а пшеницы 86 млн тонн.