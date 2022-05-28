FT: Британия может остаться без бассейнов из-за цен на электроэнергию

Бассейны в Великобритании могут закрыться из-за долгов и энергокризиса, пишет Financial Times.

По данным одного из крупнейших операторов отрасли Swim England, около половины из 4 тыс. бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.

К списку проблем добавился рост цен на электроэнергию.

«По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет», — сказала руководитель компании Swim England Джейн Никерсон.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании не готовы к резкому росту цен на продовольствие, который прогнозируется из-за перебоев с поставками зерна вследствие кризиса на Украине.

По данным издания, Великобритания обеспечивает 60% своих потребностей в продовольствии, однако в зимние месяцы этот показатель опускается до 40%.