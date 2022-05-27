«Ъ»: Бренд Wella покидает Россию

Немецкий бренд косметики и парфюмерии Wella принял решение прекратить поставлять свою продукцию в Россию, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя.

«Уход Wella критичен для индустрии — это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли», — заявил основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

Его слова подтверждает омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова, которая отмечает тот факт, что большая часть продукции Wella поставлялась из-за рубежа — единственным брендом этой компании, который локализован в России, является Londa.

Другого мнения придерживается исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский — по его словам, на рынке существует значительная конкуренция между производителями, что позволит сравнительно быстро заместить долю Wella.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев исключил национализацию уходящих из РФ зарубежных компаний.