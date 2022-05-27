Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
NASA выложило видео рекордно быстрого и дальнего полета марсолета Ingenuity 20:06
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов предложил повысить ему и чиновникам выплаты 20:06
В Минсельхозе предложили повысить квоту на экспорт масла из России... 20:00
В Иркутской области пьяный 16-летний школьник угнал иномарку и устроил гонки... 19:59
Тинькофф приостанавливает оформление вкладов в валюте 19:52
Медики выяснили, что сон на боку предотвращает риски нейродегенеративных заболеваний 19:51
Кержаков прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера «Нижнего... 19:51
В США заявили об отсутствии планов воевать с РФ для разблокирования Одессы 19:50
Дизайн iPhone 14 Pro подтвержден самой Apple 19:46
Изготовитель винтовки, из которой убили детей в Техасе, выложил рекламу... 19:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуме заявили, что Россия может стать лидером мирового майнинга

Депутат Горелкин: принятие законопроекта о цифровых валютах сделает Россию лидером мирового майнинга

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР) не исключил, что Россия станет лидером мирового майнинга. По его словам, это возможно после принятия законопроекта о цифровых валютах, который предполагает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в пятницу, 27 мая, в «Единой России» прошла дискуссия по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов. Как заявил депутат, большинство ее участников оценили инициативу о цифровых валютах позитивно.

«Звучали даже прогнозы, что принятие законопроекта сделает Россию лидером мирового майнинга, и это позволит продавать излишки нашей электроэнергии в виде криптовалюты с какими-то фантастическими мультипликаторами к себестоимости», — заявил он.

Также парламентарий указал на наличие идеи разделить данный законопроект и первым делом провести через Госдуму ту его часть, что регулирует майнинг.

«Тем более, что позиция Центробанка к добыче крипты не такая жесткая, а положительный экономический эффект очевиден для всех», — продолжил он.

Политик отметил, что это должно быть лишь первым шагом, и необходимо приходить к четкому определению правового статуса криптовалют, «ведь кроме майнеров есть и те, кто использует крипту для инвестиций».

«И сейчас они рискуют не только из-за волатильности таких активов, а еще и потому, что мошенники чувствуют себя сейчас совершенно безнаказанно», — добавил он.

В феврале Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют.

Согласно документу, использование криптовалют как средства платежа в России будет все так же запрещено, цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть