В Госдуме заявили, что Россия может стать лидером мирового майнинга

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР) не исключил, что Россия станет лидером мирового майнинга. По его словам, это возможно после принятия законопроекта о цифровых валютах, который предполагает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в пятницу, 27 мая, в «Единой России» прошла дискуссия по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов. Как заявил депутат, большинство ее участников оценили инициативу о цифровых валютах позитивно.

«Звучали даже прогнозы, что принятие законопроекта сделает Россию лидером мирового майнинга, и это позволит продавать излишки нашей электроэнергии в виде криптовалюты с какими-то фантастическими мультипликаторами к себестоимости», — заявил он.

Также парламентарий указал на наличие идеи разделить данный законопроект и первым делом провести через Госдуму ту его часть, что регулирует майнинг.

«Тем более, что позиция Центробанка к добыче крипты не такая жесткая, а положительный экономический эффект очевиден для всех», — продолжил он.

Политик отметил, что это должно быть лишь первым шагом, и необходимо приходить к четкому определению правового статуса криптовалют, «ведь кроме майнеров есть и те, кто использует крипту для инвестиций».

«И сейчас они рискуют не только из-за волатильности таких активов, а еще и потому, что мошенники чувствуют себя сейчас совершенно безнаказанно», — добавил он.

В феврале Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют.

Согласно документу, использование криптовалют как средства платежа в России будет все так же запрещено, цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций.