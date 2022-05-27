В России могут запретить вывоз риса из страны с 1 июля до 31 декабря 2022 года

Министерство сельского хозяйства предложило ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Проект постановления об этом опубликован на федеральном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой», — сказано в проекте постановления.

В конце апреля «Коммерсантъ» сообщил, что в результате аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который обеспечивал водой значительную часть полей в стране и регионе, может возникнуть угроза сокращения урожая риса на 40%. Тогда издание написало, что дефицита крупы не ожидается.

Ранее 27 мая первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Всероссийского зернового форума сказала, что аграрно-промышленный комплекс России сможет обеспечить собственное производство семян к 2024 году.

По ее словам, на сегодняшний день Россия не обеспечивает себя самостоятельно по ряду культур в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности (не менее 75%). По каким именно культурам в нашей стране существуют сложности, она не уточнила.