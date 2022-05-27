Крупнейшие грузовые авиакомпании России получили рекордную прибыль в 2021 году

Семь крупнейших по объемам перевозок грузовых российских авиакомпаний совокупно получили рекордные выручку в размере 233 млрд руб. и чистую прибыль в 62 млрд руб. в 2021 году. Об этом пишет РБК, ссылаясь, что это следует из отчетностей компаний по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)

Показатели выручки и чистой прибыли стали максимальными как минимум за последние четыре года, с 2018-го. Относительно 2020 года выручка авиакомпаний выросла на 31%, чистая прибыль — на 26%.

Лидером среди перевозчиков, которые отправили наибольшее количество грузов, является группа компаний «Волга-Днепр» Алексея Исайкина. В прошлом году авиакомпания перевезла 724,6 тыс. т, или 49% от всех авиагрузов. В семерку вошли AirBridgeCargo, SkyGates, «Авиастар-ТУ»,«Атран», «Ерофей», «Авиакон Цитотранс».

В основном в прошлом году грузопоток пришелся на международные перевозки — это 73%, или 1,083 млн т.

В середин марта РБК сообщало, что пять авиакомпаний крупнейшей российской грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», которая специализируется на международных перевозках, практически остановили полеты.