Рубль перестал укрепляться из-за крупных скупщиков доллара

Главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников заявил, что на неделе с 23 мая рубль перестал укрепляться, а объемы торгов долларом достигли рекордных показателей. Так он объяснил прекращение укрепления рубля, пишет агентство «Прайм».

По словам Жильникова, 25 мая объемы торгов американской валютой достигли максимума с 24 февраля, поднявшись до уровня в 3,5 млрд. То есть, как полагает аналитик, на рынке появились крупные скупщики, которые намерено приобретали валюту перед внеплановым заседанием Банка России.

К тому же, обращает внимание эксперт, сезон налоговых выплат заканчивается, а требование к экспортерам продавать валютную выручку снизили с 80% до 50%. «Это сузило навес предложения долларов на валютном рынке», — объяснил он.

По его прогнозам, в грядущие две недели курс доллара будет держаться на уровне 65 руб. Это станет комфортным для бюджета. Ниже 55 руб. американская валюта вряд ли опустится, поскольку для этого нет предпосылок.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности страны в результате укрепления курса рубля.