Прием нефти от казахстанских грузоотправителей по КТК полностью восстановлен

Прием нефти от грузоотправителей Казахстана по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью восстановлен. Об этом стало известно на встрече премьер-министра республики Алихана Смаилова с генеральным директором КТК Николаем Горбанем.

«В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, прием нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объеме. Все выносные причальные устройства находятся в эксплуатации», — говорится в публикации на сайте правительства Казахстана.

В конце апреля сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на морском терминале под Новороссийском после ремонтных работ, которые длились месяц. Тогда ВПУ-2 оставалось закрытым после полученных повреждений, ВПУ-1 работало штатно.