Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экономист Росс заявил, что страны G7 намеренно лгали о роли санкций против России 09:23
Игрок «Авангарда» Толчинский об Овечкине: фигачил меня в каждой смене, черенок... 09:21
В Чувашии сотрудники ГИБДД раздали водителям молоко 09:14
В ФСБ РФ сообщили об усилении пограничных подразделений на границе... 09:09
Министр спорта Башкортостана сделал заявление по поводу информации о насилии... 09:04
Прием нефти от казахстанских грузоотправителей по КТК полностью восстановлен 08:58
Дочь Агутина поздравила свою мать с днем рождения 08:57
На Урале грузовик снес пешеходный мост 08:51
Метеоролог Тишковец: за сутки в Москве выпало более половины месячной нормы... 08:49
В Бурятии неизвестный мужчина домогался до женщины и ее четырехлетнего сына 08:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Подмосковье рассказали, как изменится меню McDonald's

Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о «точечной» замене ингредиентов блюд McDonald's

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что рестораны американской сети быстрого питания McDonald's, выкупленные сооснователем «НефтеХимСервиса» Александром Говором, заработают в середине июня, меню на 95% останется без изменений. Об этом сообщает РБК.

Глава региона уточнил, что все сырье для ресторанов было российского производства, однако некоторым ингредиентам все же пришлось искать «точечную» замену, и они были найдены.

По словам Воробьева, в Подмосковье в ресторанах McDonald's работают 10 тыс. человек, еще 15 тыс. человек работают у поставщиков. Все они сохранят свои рабочие места.

«У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка — из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей — из Раменского, 60% салатов и овощей — с «Белой Дачи» в Котельниках», — рассказал губернатор.

Накануне сообщалось, что сеть McDonald's планирует открыться 12 июня под новым брендом. Первым заработает ресторан на Тверской, в районе «Пушкинской».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть