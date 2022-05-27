В Подмосковье рассказали, как изменится меню McDonald's

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что рестораны американской сети быстрого питания McDonald's, выкупленные сооснователем «НефтеХимСервиса» Александром Говором, заработают в середине июня, меню на 95% останется без изменений. Об этом сообщает РБК.

Глава региона уточнил, что все сырье для ресторанов было российского производства, однако некоторым ингредиентам все же пришлось искать «точечную» замену, и они были найдены.

По словам Воробьева, в Подмосковье в ресторанах McDonald's работают 10 тыс. человек, еще 15 тыс. человек работают у поставщиков. Все они сохранят свои рабочие места.

«У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка — из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей — из Раменского, 60% салатов и овощей — с «Белой Дачи» в Котельниках», — рассказал губернатор.

Накануне сообщалось, что сеть McDonald's планирует открыться 12 июня под новым брендом. Первым заработает ресторан на Тверской, в районе «Пушкинской».