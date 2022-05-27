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Россиянам дали советы по совмещению двух работ

Эксперт Ветерков рассказал, что удаленный формат одной из работ сэкономит время и силы

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Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, как правильно совмещать две работы.

По словам эксперта, лучше всего, чтобы одна из двух работ была удаленной, тогда будут экономиться время и силы. Также стоит помнить, что при работе по совместительству, согласно Трудовому кодексу РФ, действует ограничение по продолжительности рабочего времени — не более четырех часов в день или половины месячной нормы рабочего времени.

На вторую работу можно устроиться по договору ГПХ, однако он регулируется не Трудовым, а Гражданским кодексом. Исполнители этого документа не имеют социальных гарантий.

«Чтобы максимально обезопасить себя, предельно подробно пропишите все условия сотрудничества: предмет договора, объем выполняемых работ, сроки выполнения, права и обязанности сторон, условия оплаты, порядок внесения изменений в договор, условия его расторжения», — посоветовал Ветерков в беседе с RT.

Также он отметил, что удобным способом совмещать две работы может быть самозанятость. В таком случае можно работать по трудовому договору и не на основной работе и получать дополнительный официальный доход.

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