Банк России предупредил о новой схеме мошенничества с «компенсационными выплатами»

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал о новой схеме мошенничества с предложением «компенсационных выплат» от государства. Об этом сообщает ТАСС.

«У мошенников выстроена достаточно системная работа. Они как живой организм приспосабливаются к постоянным изменениям окружающей среды. Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения «обман на обмане», — заявил он.

Уваров уточнил, что с начала мая в сети было выявлено 38 подобных ресурсов, предлагающих различные компенсации. В настоящее время такие сайты заблокированы.

Также он рассказал, что ЦБ с начала мая инициировал блокировку более 25 тыс. мошеннических телефонных номеров. Это на 13% больше, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте.

Ранее Банк России предупреждал россиян о мошенниках, утверждающих о дефиците наличных.